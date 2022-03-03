У Києві – вибухи
В один момент у низці областей і міст України оголосили сигнал повітряної тривоги, а в Києві почули вибухи.
Джерело: очевидці з місця подій, журналіст УП, Укрінформ, Дом у Telegram
Деталі: У Києві очевидці твердять про щонайменше 4 вибухи.
Як стверджують одразу кілька очевидців, частина вибухів відбулась орінтовно в районі Печерська.
Також очевидці повідомляють про вибухи в Херсоні.
Повітряну тривогу оголосили, крім Києва, в цей же час у Миколаєві, Львові, Житомирі, Івано-Франківську та Чернігові, на Київщині, Волині, Черкащині, Буковині, Кіровоградщині, Полтавщині та Хмельниччині.
Оновлено: Як повідомляють у ДСНС, станом на 4:20 заявок у службу в Києві не надходило. Відтак, рятувальники не виїздили у столиці.
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Передісторія:
- Менше ніж за годину до початку цієї тривоги, російські окупанти нанесли авіаудари по місту Ізюм на Харківщині, внаслідок чого загинули 6 людей, двоє з яких діти.
- Київський міський голова Віталій Кличко увечері 2 березня прокоментував, що впродовж доби снаряди окупантів влучили у двори кількох багатоповерхівок, і постраждалих не було.
- Російські окупанти запустили крилаті ракети по Києву увечері 2 березня, влучивши недалеко від залізничного вокзалу. Українські ППО перехопили ракету, яка ймовірно була націлена на будівлю Міністерства оборони.