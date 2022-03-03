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У Києві – вибухи

Денис КарловськийЧетвер, 3 березня 2022, 04:43
Діти ховаться на станції метро "дорогожичі" в києві 2 березня від ракетних ударів. фото: getty images

В один момент у низці областей і міст України оголосили сигнал повітряної тривоги, а в Києві почули вибухи.

Джерело: очевидці з місця подій, журналіст УП, Укрінформ, Дом у Telegram

Деталі: У Києві очевидці твердять про щонайменше 4 вибухи.

Як стверджують одразу кілька очевидців, частина вибухів відбулась орінтовно в районі Печерська.

Також очевидці повідомляють про вибухи в Херсоні.

Повітряну тривогу оголосили, крім Києва, в цей же час у Миколаєві, Львові, Житомирі, Івано-Франківську та Чернігові, на Київщині, Волині, Черкащині, Буковині, Кіровоградщині, Полтавщині та Хмельниччині.

Оновлено: Як повідомляють у ДСНС, станом на 4:20 заявок у службу в Києві не надходило. Відтак, рятувальники не виїздили у столиці.

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Передісторія:

  • Менше ніж за годину до початку цієї тривоги, російські окупанти нанесли авіаудари по місту Ізюм на Харківщині, внаслідок чого загинули 6 людей, двоє з яких діти.
  • Київський міський голова Віталій Кличко увечері 2 березня прокоментував, що впродовж доби снаряди окупантів влучили у двори кількох багатоповерхівок, і постраждалих не було.
  • Російські окупанти запустили крилаті ракети по Києву увечері 2 березня, влучивши недалеко від залізничного вокзалу. Українські ППО перехопили ракету, яка ймовірно була націлена на будівлю Міністерства оборони.

Теми: КиївРосіявійнаобстріл
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