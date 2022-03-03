Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

93% українців підтримують Зеленського

Ольга Глущенко Четвер, 3 березня 2022, 05:38
фото: ОП

Згідно з опитуваннями, 93% українців підтримують діяльність президента Володимира Зеленського.

Джерело: Рейтинг

Деталі: Найвища підтримка дій Зеленського – на заході країни, вона становить 85%.

У центрі підтримка серед опитаних – 83%. На півдні – 78% і на сході – 64%.

Опитування проводилося 1 березня телефоном і онлайн серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів.

Похибка репрезентативності дослідження становить не більше 2,8%.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

 

Нагадаємо: Згідно з опитуванням, проведеним у лютому, до початку війни, Зеленський і Порошенко скоротили розрив у президентському рейтингу.

Рейтинг довіри до політиків станом на 23 лютого очолював Володимир Зеленський – йому довіряли 41% опитаних.

Теми: Зеленськийрейтингсоціологія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоУ Скадовськ зайшли військові РФ, із міськради винесли комп'ютери

Кулеба розповів про очікування від переговорів з Лавровим

Росія вже каже, що не хотіла повалити владу в Україні

відео"Три дні на захоплення Харкова": СБУ оприлюднила свідчення полоненого начальника взводу

ДСНС: ворог обстріляв приватні будинки, вбив десятки дорослих та дітей за добу

Україна та РФ погодили евакуацію шістьма "зеленими" коридорами

Усі новини...
Зеленський
Макрон поговорив з Путіним і Зеленським
Зеленський: Ми нічого не віддали, а Путін і в бункері не сховається від Бога
Зеленський закликав росіян вчити слово "репарація"
Останні новини
14:39
Iveco припинив поставки авто у РФ і Білорусь
14:36
Стінг більше не співатиме для російських олігархів
14:35
відеоПолонені російські розвідники дають брифінг, як і чому приїхали в Україну
14:29
Кулеба звернувся до міжанродної спільноти через знеструмлення ЧАЕС: є загроза витоку радіації
14:27
Росгвардія захопила 400 українців на Херсонщині за спротив окупації 
14:27
Путіну треба прийняти, що не буде так, як він хотів – радник голови ОПУ
14:27
"БТР спалив, форму віддав": СБУ публікує покази ще одного російського полоненого
14:25
Освітній омбудсмен проти скасування ЗНО-2022 через повернення корупції
14:18
KFC тимчасово закриває ресторани в РФ, Pizza Hut – на підході
14:14
Втрати ворога набагато більші, ніж наші – ОП
Усі новини...