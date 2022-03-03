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93% українців підтримують Зеленського

Ольга Глущенко Четвер, 3 березня 2022, 04:38
93% українців підтримують Зеленського
фото: ОП

Згідно з опитуваннями, 93% українців підтримують діяльність президента Володимира Зеленського.

Джерело: Рейтинг

Деталі: Найвища підтримка дій Зеленського – на заході країни, вона становить 85%.

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У центрі підтримка серед опитаних – 83%. На півдні – 78% і на сході – 64%.

Опитування проводилося 1 березня телефоном і онлайн серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів.

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Похибка репрезентативності дослідження становить не більше 2,8%.

 

Нагадаємо: Згідно з опитуванням, проведеним у лютому, до початку війни, Зеленський і Порошенко скоротили розрив у президентському рейтингу.

Рейтинг довіри до політиків станом на 23 лютого очолював Володимир Зеленський – йому довіряли 41% опитаних.

Теми: Зеленськийрейтингсоціологія
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