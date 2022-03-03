Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США відклали запуск балістичної ракети — щоб не загострювати відносин з РФ

Анастасія КалатурЧетвер, 3 березня 2022, 05:44
ФОТО: GETTY

США відклали випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III - щоб не загострювати напругу, що виникла після нападу Росії на Україну.

Джерело: представник Пентагону Джон Кірбі, NYT

Деталі: Запуск планувався  цього тижня.

Цей крок був потрібен, щоб показати, що у США нема наміру брати участь у будь-яких діях, які можуть бути неправильно зрозумілі або витлумачені. Кірбі сказав, що США хочуть "продемонструвати, що є відповідальною ядерною державою".

Також Кірбі сказав, що "провокаційна риторика Путіна (президента Росії Володимира Путіна – ред.) і ворожі зміни в ядерній політиці, що стосуються найважливіших видів зброї в наших відповідних арсеналах, є неприйнятними".

Що передувало: 27 лютого Путін перевів ядерні війська у режим готовності, обґрунтувавши  таке рішення нібито агресивними висловлюваннями посадовців країн НАТО. У Пентагоні у відповідь на погрози президента Росії Володимира Путіна заявили, що здатні "захистити себе, союзників і партнерів".

Теми: РосіяСШАзброя
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоУ Скадовськ зайшли військові РФ, із міськради винесли комп'ютери

Кулеба розповів про очікування від переговорів з Лавровим

Росія вже каже, що не хотіла повалити владу в Україні

відео"Три дні на захоплення Харкова": СБУ оприлюднила свідчення полоненого начальника взводу

ДСНС: ворог обстріляв приватні будинки, вбив десятки дорослих та дітей за добу

Україна та РФ погодили евакуацію шістьма "зеленими" коридорами

Усі новини...
Росія
Довга колона російської техніки, що йшла на Київ, застопорилася – розвідка 
У владі РФ паніка, еліта вивозить рідних з країни – розвідка
Арахамія: Програма мінімум на перемовинах – гуманітарні коридори
Останні новини
14:39
Iveco припинив поставки авто у РФ і Білорусь
14:36
Стінг більше не співатиме для російських олігархів
14:35
відеоПолонені російські розвідники дають брифінг, як і чому приїхали в Україну
14:29
Кулеба звернувся до міжанродної спільноти через знеструмлення ЧАЕС: є загроза витоку радіації
14:27
Росгвардія захопила 400 українців на Херсонщині за спротив окупації 
14:27
Путіну треба прийняти, що не буде так, як він хотів – радник голови ОПУ
14:27
"БТР спалив, форму віддав": СБУ публікує покази ще одного російського полоненого
14:25
Освітній омбудсмен проти скасування ЗНО-2022 через повернення корупції
14:18
KFC тимчасово закриває ресторани в РФ, Pizza Hut – на підході
14:14
Втрати ворога набагато більші, ніж наші – ОП
Усі новини...