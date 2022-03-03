США відклали запуск балістичної ракети — щоб не загострювати відносин з РФ

США відклали випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III - щоб не загострювати напругу, що виникла після нападу Росії на Україну.

Джерело: представник Пентагону Джон Кірбі, NYT

Деталі: Запуск планувався цього тижня.

Цей крок був потрібен, щоб показати, що у США нема наміру брати участь у будь-яких діях, які можуть бути неправильно зрозумілі або витлумачені. Кірбі сказав, що США хочуть "продемонструвати, що є відповідальною ядерною державою".

Також Кірбі сказав, що "провокаційна риторика Путіна (президента Росії Володимира Путіна – ред.) і ворожі зміни в ядерній політиці, що стосуються найважливіших видів зброї в наших відповідних арсеналах, є неприйнятними".

Що передувало: 27 лютого Путін перевів ядерні війська у режим готовності, обґрунтувавши таке рішення нібито агресивними висловлюваннями посадовців країн НАТО. У Пентагоні у відповідь на погрози президента Росії Володимира Путіна заявили, що здатні "захистити себе, союзників і партнерів".