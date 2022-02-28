Пентагон на погрози Путіна ядерною зброєю: Ми здатні захистити себе і союзників

У Пентагоні у відповідь на погрози президента Росії Володимира Путіна заявили, що здатні "захистити себе, союзників і партнерів".

Джерело: представник Міністерства оборони США, цитує сайт Пентагону

Пряма мова: "Ми залишаємось переконаними в нашій здатності захистити себе, наших союзників і партнерів, і це включає сферу стратегічного стримування".

Деталі: У відомстві повідомляють, що "офіційні особи США не сумніваються в повідомленнях про те, що Путін привів російські сили ядерного стримування у стан підвищеної бойової готовності".

Про це заявив високопоставлений чиновник з Міноборони США на брифінгу.

"У нас немає підстав сумніватися в достовірності цих повідомлень", - сказав чиновник.

У відомстві також заявляють, що такий крок Путіна є непотрібним, оскільки з боку НАТО для Росії ніколи було загрози, як і з боку України.

Також у повідомленні Міноборони зазначають: "Українці чинять жорсткий опір вторгненню російських військ, сказав чиновник, додавши, що жодне велике місто України досі не було захоплене".

Крім того, чиновник зауважив, що США та НАТО продовжують надавати Україні летальну зброю та іншу допомогу.