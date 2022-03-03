У Тростянці на Сумщині ЗСУ знищили ворожу техніку
У місті Тростянець на Сумщині Збройні сили знищили ворожу техніку і зупинили ворожі колони техніки навколо міста.
Джерело: Керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Facebook
Дослівно: "…завдяки ЗСУ ми знищили ворожу техніку точковими ударами! Також зупинили ворожі колони техніки навколо міста".
Деталі: У дописі Живицького йдеться про те, що Тростянець був "повністю окуповане військовими РФ".
Уточнюється, що "біля райвідділку поліції, у самому центрі Тростянця стояла важка вогнеметна система залпового вогню "Буратіно".
А в центральній частині стояли "Гради" і САУ.
Також зазначається, що міська рада працює.
Що було раніше: Місто Тростянець, що розташоване між Сумами та Охтиркою, зайняли російські війська.
Керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький 2 березня повідомив про перемовини з росіянами в Конотопі, згідно з якими війська РФ обіцяють не вводити війська в регіон.