У Тростянці на Сумщині ЗСУ знищили ворожу техніку

У місті Тростянець на Сумщині Збройні сили знищили ворожу техніку і зупинили ворожі колони техніки навколо міста.

Джерело: Керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Facebook

Дослівно: "…завдяки ЗСУ ми знищили ворожу техніку точковими ударами! Також зупинили ворожі колони техніки навколо міста".

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Деталі: У дописі Живицького йдеться про те, що Тростянець був "повністю окуповане військовими РФ".

Уточнюється, що "біля райвідділку поліції, у самому центрі Тростянця стояла важка вогнеметна система залпового вогню "Буратіно".

А в центральній частині стояли "Гради" і САУ.

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Також зазначається, що міська рада працює.

Що було раніше: Місто Тростянець, що розташоване між Сумами та Охтиркою, зайняли російські війська.

Керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький 2 березня повідомив про перемовини з росіянами в Конотопі, згідно з якими війська РФ обіцяють не вводити війська в регіон.