Маріуполь вистояв, Харків атакували, гаряче в Попасній – області розповіли, як минула ніч

Ніч восьмої доби російської війни для кількох областей України минула спокійно, водночас ворог продовжив атакувати Харків, Херсон, Сєвєродонецьк та Лисичанськ, триває оборона Чернігова та Ніжина, напружена ситуація у Вишгородському районі, який межує з Києвом.

Джерело: обласні військові адміністрації у коментарі "Українській правді"

Деталі: Непростою видалася ніч на Донеччині, але Маріуполь вистояв.

У Волновасі наближається гуманітарна катастрофа – ворог не дає гуманітарного коридору. Український католицький університет передав Папі Римському прохання про сприяння у створенні гуманітарного коридору, бо звернення до міжнародних гуманітарних організацій поки що не дало результату. Місту необхідний коридор.

У Харківській області практично всю ніч атакували з повітря Харків (завод Шевченка, житлові будинки) і Ізюмський район.

На Миколаївщині під ранок у Первомайському районі було два авіаудари в с. Генівка, жертв немає. Зранку звучали сигнали тривоги.

У Київській області за ніч було кілька повідомлень про тривогу (по всій області і окремо – по Василькову та Білій Церкві). У Бориспільському, Обухівському та Броварському районах – ніч минула відносно спокійно минула. Досі напружена ситуація у Вишгородському районі.

У Херсоні вночі лунали сигнали тривоги: вночі по околиці міста гатили "Гради". На ранок – відносно тихо.

Запорізька область. У Запоріжжі відносно тихо, у області тривають бої.

У Чернігові вночі було кілька повітряних тривог (Чернігів, Ніжин, Прилуки, Ічня). Триває оборона Чернігова та Ніжина.

На Луганщині ворог обстрілював Сєвєродонецьк та Лисичанськ. У Лисичанську снаряд прилетів поблизу обласної дитячої лікарні. Незначні пошкодження. Гаряче у Попасній – тут перебили газовід.

Водночас ніч на 3 березня минула відносно спокійно у Дніпропетровській, Рівненській, Вінницькій, Житомирській (у Житомирі була повітряна тривога вночі та вранці), Кіровоградській (одна тривога вночі), Львівській, Полтавській, Чернівецькій, Івано-Франківській (вночі – одна тривога), Волинській (одна повітряна тривога вночі) областях.

Також відносно тихо було у Хмельницькій (одна повітряна тривога вночі), Черкаській (одна повітряна тривога за ніч по області, зранку – в Умані), Сумській (Суми і Тростянець – з вечора одна повітряна тривога, ніч – відносно спокійно), Тернопільській, Одеській (одна тривога вночі) та Закарпатській областях.

Звіт областей про те, як минула 7-ма ніч війни, читайте в новині "Обстріл, тихо, бої, ракети, загиблі – області розповіли, як минула ніч"