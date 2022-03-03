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Маріуполь вистояв, Харків атакували, гаряче в Попасній – області розповіли, як минула ніч

Ірина БалачукЧетвер, 3 березня 2022, 08:05
Маріуполь вистояв, Харків атакували, гаряче в Попасній – області розповіли, як минула ніч
Дитячий садок Сєвєродонецька після обстрілу росіянами 2 березня. Фото ДСНС

Ніч восьмої доби російської війни для кількох областей України минула спокійно, водночас ворог продовжив атакувати Харків, Херсон, Сєвєродонецьк та Лисичанськ, триває оборона Чернігова та Ніжина, напружена ситуація у Вишгородському районі, який межує з Києвом.  

Джерело: обласні військові адміністрації у коментарі "Українській правді" 

Деталі: Непростою видалася ніч на Донеччині, але Маріуполь вистояв.

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У Волновасі наближається гуманітарна катастрофа – ворог не дає гуманітарного коридору. Український католицький університет передав Папі Римському прохання про сприяння у створенні гуманітарного коридору, бо звернення до міжнародних гуманітарних організацій поки що не дало результату. Місту необхідний коридор.

У Харківській області практично всю ніч атакували з повітря Харків (завод Шевченка, житлові будинки) і Ізюмський район.

На Миколаївщині під ранок у Первомайському районі було два авіаудари в с. Генівка, жертв немає. Зранку звучали сигнали тривоги.

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У Київській області за ніч було кілька повідомлень про тривогу (по всій області і окремо – по Василькову та Білій Церкві). У Бориспільському, Обухівському та Броварському районах – ніч минула відносно спокійно минула. Досі напружена ситуація у Вишгородському районі.  

У Херсоні вночі лунали сигнали тривоги: вночі по околиці міста гатили "Гради". На ранок – відносно тихо.

Запорізька область. У Запоріжжі відносно тихо, у області тривають бої.  

У Чернігові вночі було кілька повітряних тривог (Чернігів, Ніжин, Прилуки, Ічня). Триває оборона Чернігова та Ніжина.

На Луганщині ворог обстрілював Сєвєродонецьк та Лисичанськ. У Лисичанську снаряд прилетів поблизу обласної дитячої лікарні. Незначні пошкодження. Гаряче у Попасній – тут перебили газовід.

Водночас ніч на 3 березня минула відносно спокійно у Дніпропетровській, Рівненській, Вінницькій, Житомирській (у Житомирі була повітряна тривога вночі та вранці), Кіровоградській (одна тривога вночі), Львівській, Полтавській, Чернівецькій, Івано-Франківській (вночі – одна тривога), Волинській (одна повітряна тривога вночі) областях.

Також відносно тихо було у Хмельницькій (одна повітряна тривога вночі), Черкаській (одна повітряна тривога за ніч по області, зранку – в Умані), Сумській (Суми і Тростянець – з вечора одна повітряна тривога, ніч – відносно спокійно), Тернопільській, Одеській (одна тривога вночі) та Закарпатській областях.

Звіт областей про те, як минула 7-ма ніч війни, читайте в новині "Обстріл, тихо, бої, ракети, загиблі – області розповіли, як минула ніч"

Теми: Українавійна
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