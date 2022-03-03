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ЗСУ збили над Ірпенем ворожий літак – Залужний

Четвер, 3 березня 2022, 10:12
СУ-30, фото: Вікіпедія

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомляє про збитий російський літак СУ-30 над Ірпенем.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова: "Щойно ми збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно!"

Нагадаємо: Біля Баловного ЗСУ знищили ворожий десант.

Упродовж доби 2 березня зенітними ракетними підрозділами Збройних Сил України було знищено 3 літаки та 2 гелікоптери російських окупантів.

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Теми: Збройні силивійнаавіа
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