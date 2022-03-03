ЗСУ збили над Ірпенем ворожий літак – Залужний
Четвер, 3 березня 2022, 09:12
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомляє про збитий російський літак СУ-30 над Ірпенем.
Джерело: Залужний у Facebook
Пряма мова: "Щойно ми збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно!"
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Нагадаємо: Біля Баловного ЗСУ знищили ворожий десант.
Упродовж доби 2 березня зенітними ракетними підрозділами Збройних Сил України було знищено 3 літаки та 2 гелікоптери російських окупантів.