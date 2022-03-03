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Залишені біля вокзалу авто можуть конфіскувати для оборони столиці - Кличко

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 березня 2022, 15:14

Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці не залишайти свої автомобілі біля залізничного вокзалу: вони заважають проїзду та можуть бути конфісковані для потреб оборони української столиці.

Джерело: Кличко в Telegram

Пряма мова: "Звертаюся до киян: не залишайте масово свої авто біля залізничного вокзалу. Звідти триває евакуація жінок і дітей потягами. Підвозять людей. Зараз покинуті автівки,  які блокують під’їзд до вокзалу, служби евакуюють на вулиці поруч – Жилянську, Саксаганського та інші. 

Але військова адміністрація попереджає, що безконтрольно залишені на Привокзальній площі авто, що блокують проїзд і швидку евакуацію, можуть бути конфісковані на потреби оборони і захисту Києва. Тому не залишайте свої автівки там, де вони заважають!".

Що передувало: Пізно ввечері 2 березня по Києву російські окупанти здійснили ракетний удар, ціллю якого була бідівля Міноборони. Уламки ракети, збтої ППО, впали біля біля залізничного вокзалу.

Внаслідок вибуху було пошкоджено тепломережу, також поранено чоловіка.

Теми: Київвійна
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