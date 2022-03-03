Залишені біля вокзалу авто можуть конфіскувати для оборони столиці - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці не залишайти свої автомобілі біля залізничного вокзалу: вони заважають проїзду та можуть бути конфісковані для потреб оборони української столиці.
Джерело: Кличко в Telegram
Пряма мова: "Звертаюся до киян: не залишайте масово свої авто біля залізничного вокзалу. Звідти триває евакуація жінок і дітей потягами. Підвозять людей. Зараз покинуті автівки, які блокують під’їзд до вокзалу, служби евакуюють на вулиці поруч – Жилянську, Саксаганського та інші.
Але військова адміністрація попереджає, що безконтрольно залишені на Привокзальній площі авто, що блокують проїзд і швидку евакуацію, можуть бути конфісковані на потреби оборони і захисту Києва. Тому не залишайте свої автівки там, де вони заважають!".
Що передувало: Пізно ввечері 2 березня по Києву російські окупанти здійснили ракетний удар, ціллю якого була бідівля Міноборони. Уламки ракети, збтої ППО, впали біля біля залізничного вокзалу.
Внаслідок вибуху було пошкоджено тепломережу, також поранено чоловіка.