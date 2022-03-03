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Залишені біля вокзалу авто можуть конфіскувати для оборони столиці - Кличко

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 березня 2022, 14:14

Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці не залишайти свої автомобілі біля залізничного вокзалу: вони заважають проїзду та можуть бути конфісковані для потреб оборони української столиці.

Джерело: Кличко в Telegram

Пряма мова: "Звертаюся до киян: не залишайте масово свої авто біля залізничного вокзалу. Звідти триває евакуація жінок і дітей потягами. Підвозять людей. Зараз покинуті автівки,  які блокують під’їзд до вокзалу, служби евакуюють на вулиці поруч – Жилянську, Саксаганського та інші. 

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Але військова адміністрація попереджає, що безконтрольно залишені на Привокзальній площі авто, що блокують проїзд і швидку евакуацію, можуть бути конфісковані на потреби оборони і захисту Києва. Тому не залишайте свої автівки там, де вони заважають!".

Що передувало: Пізно ввечері 2 березня по Києву російські окупанти здійснили ракетний удар, ціллю якого була бідівля Міноборони. Уламки ракети, збтої ППО, впали біля біля залізничного вокзалу.

Внаслідок вибуху було пошкоджено тепломережу, також поранено чоловіка.

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Теми: Київвійна
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