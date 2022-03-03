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Чернігів: внаслідок авіаударів РФ загинули щонайменше 22 особи

Катерина ТищенкоЧетвер, 3 березня 2022, 16:18
Чернігів: внаслідок авіаударів РФ загинули щонайменше 22 особи
наслідки авіаудару по Чернігову 3 березня, фото ОДА

Внаслідок російських авіаційних ударів у Чернігові з-під завалів вилучено тіла вже 22 осіб.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "Станом на 15:30 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 22 осіб. Рятувальні роботи тривають".

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Що передувало: 3 березня російські війська завдали ракетний удар по багатоповерховому житловому масиву у центрі Чернігова. Чимало багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджено стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття.

В ОДА наголосили: поблизу немає жодних військових об’єктів. Поруч знаходяться лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.

Російська авіація також атакувала дві школи в Чернігові та приватні будинки.

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Теми: ЧернігіввійнаРосія
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