Чернігів: внаслідок авіаударів РФ загинули щонайменше 22 особи
Четвер, 3 березня 2022, 16:18
Внаслідок російських авіаційних ударів у Чернігові з-під завалів вилучено тіла вже 22 осіб.
Джерело: ДСНС України
Дослівно: "Станом на 15:30 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 22 осіб. Рятувальні роботи тривають".
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Що передувало: 3 березня російські війська завдали ракетний удар по багатоповерховому житловому масиву у центрі Чернігова. Чимало багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджено стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття.
В ОДА наголосили: поблизу немає жодних військових об’єктів. Поруч знаходяться лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.
Російська авіація також атакувала дві школи в Чернігові та приватні будинки.
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