Чернігів: внаслідок авіаударів РФ загинули щонайменше 22 особи

Внаслідок російських авіаційних ударів у Чернігові з-під завалів вилучено тіла вже 22 осіб.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "Станом на 15:30 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 22 осіб. Рятувальні роботи тривають".

Що передувало: 3 березня російські війська завдали ракетний удар по багатоповерховому житловому масиву у центрі Чернігова. Чимало багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджено стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття.

В ОДА наголосили: поблизу немає жодних військових об’єктів. Поруч знаходяться лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.

Російська авіація також атакувала дві школи в Чернігові та приватні будинки.