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​Венедіктова анонсувала міжнародну коаліцію з розслідування злочинів РФ в Україні

Катерина ТищенкоЧетвер, 3 березня 2022, 17:01
​Венедіктова анонсувала міжнародну коаліцію з розслідування злочинів РФ в Україні
Ірина Венедіктова, фото: Назарій Мазилюк, УП

Україна гуртує міжнародну коаліцію заради правосуддя проти агресії РФ, розслідування вже почали Литва і Польща.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова

Дослівно: "Гуртуємо коаліцію заради правосуддя проти агресії РФ. Дві країни вже розпочали власні кримінальні провадження щодо вторгнення Росії до нашої держави.

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Генпрокуратура Литви розпочала досудове розслідування агресії, незаконного поводження з людьми, забороненого міжнародним правом та заборонених воєнних атак Росії в Україні.

Генпрокуратура Польщі розпочала слідство у справі про початок і ведення загарбницької війни".

Деталі: За словами Венедіктової, інші держави теж в процесі реєстрації таких проваджень та початку розслідувань.

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"Чому це важливо? Наші колеги теж збиратимуть та документуватимуть свідчення людей, які втікають від війни, всі докази для притягнення агресора до кримінальної відповідальності на всіх можливих рівнях", - пояснила вона.

За словами Венедіктової, Україна розслідує провадження вже щодо 13 підозрюваних високопосадоців РФ, і зазначила, що їх будуть тисячі.

"І ми маємо зробити все, щоб на кордоні кожної цивілізованої країни їх чекав "червоний прапорець" на арешт, а їхні вілли і яхти були конфісковані на відбудову нашої країни, яку вони нищать своїми смертоносними ракетами", - додала вона.

Теми: міжнародна спільнотаВенедіктовавійнаРосія
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