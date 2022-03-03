​Венедіктова анонсувала міжнародну коаліцію з розслідування злочинів РФ в Україні

Україна гуртує міжнародну коаліцію заради правосуддя проти агресії РФ, розслідування вже почали Литва і Польща.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова

Дослівно: "Гуртуємо коаліцію заради правосуддя проти агресії РФ. Дві країни вже розпочали власні кримінальні провадження щодо вторгнення Росії до нашої держави.

Генпрокуратура Литви розпочала досудове розслідування агресії, незаконного поводження з людьми, забороненого міжнародним правом та заборонених воєнних атак Росії в Україні.

Генпрокуратура Польщі розпочала слідство у справі про початок і ведення загарбницької війни".

Деталі: За словами Венедіктової, інші держави теж в процесі реєстрації таких проваджень та початку розслідувань.

"Чому це важливо? Наші колеги теж збиратимуть та документуватимуть свідчення людей, які втікають від війни, всі докази для притягнення агресора до кримінальної відповідальності на всіх можливих рівнях", - пояснила вона.

За словами Венедіктової, Україна розслідує провадження вже щодо 13 підозрюваних високопосадоців РФ, і зазначила, що їх будуть тисячі.

"І ми маємо зробити все, щоб на кордоні кожної цивілізованої країни їх чекав "червоний прапорець" на арешт, а їхні вілли і яхти були конфісковані на відбудову нашої країни, яку вони нищать своїми смертоносними ракетами", - додала вона.