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Мер Херсона, який домовлявся із окупантам, заявив про загрозу мародерства

Четвер, 3 березня 2022, 19:27

Міський голова Херсона, який напередодні домовлявся із російськими загарбниками про те, як буде жити місто, вже заявив про зростання загрози мародерства. 

Джерело: Колихаєв у Facebook 

Пряма мова: "У місті є реальна загроза, що мародери розтягнуть запаси продовольства. А місту потрібні продукти харчування та промислові товари. Особливо це стосується незахищених верств населення".

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Деталі: Міський голова звернувся до власників супермаркетів, магазинів, складів, де зберігаються продукти із повідомленням, що місто готове взяти на себе контроль за роздачею продуктів. Міська влада гарантує, що необхідні товари потраплять до тих, хто дійсно цього потребує. Колихає обіцяє, що продукти будуть передані лікарням, дитячим будинкам, пенсіонерам та всім соціально вразливим верствам населення. 

Він також звернувся до окремих херсонців, заявивши, що йому соромно дивитись відео, де здорові люди начебто розтягують продукти із ТРЦ, магазинів та супермаркетів. 

"Мені ніколи читати моралі. Та й марно це. Якщо у своєму віці ви не зрозуміли головного, що красти у своїх не можна, мені з вами нема про що розмовляти. Бог вам суддя", – підсумував він. 

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Що передувало: Російські окупанти влаштували облогу Херсона, тим самим створивши гуманітарну катастрофу, натомість місцева влада просить про створення зеленого коридору, щоб у місто могли завести медикаменти та продукти.  

За словами міського голови Херсона Ігоря Колихаєва, під час візиту "озброєних представників" до міської ради було домовлено про те, як буде функціонувати місто в умовах окупації, хоча мер заперечує, що це були перемовини із російськими окупантами. 

Теми: війнаХерсон
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