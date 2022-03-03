СБУ: Затримано зрадника, причетного до обстрілу телевежі у Києві

Служба безпеки Україна заявляє, що затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі у Києві.

Джерело: СБУ

Деталі: Зазначається що він надавав ворогові інформацію для ведення війни, зокрема, наполегливо агітував розбомбити Київську телевізійну вежу, щоб припинити трансляцію українських телеканалів.

Дослівно: "У результаті обстрілу телевежі загинули 5 мирних киян. А мовлення центральних телеканалів було призупинено на короткий проміжок часу.

Слідчі СБУ працюють з підозрюваним і встановлюють всіх причетних до обстрілів – щоб кожен винний був покараний".