СБУ: Затримано зрадника, причетного до обстрілу телевежі у Києві
Четвер, 3 березня 2022, 20:25
Служба безпеки Україна заявляє, що затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі у Києві.
Джерело: СБУ
Деталі: Зазначається що він надавав ворогові інформацію для ведення війни, зокрема, наполегливо агітував розбомбити Київську телевізійну вежу, щоб припинити трансляцію українських телеканалів.
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Дослівно: "У результаті обстрілу телевежі загинули 5 мирних киян. А мовлення центральних телеканалів було призупинено на короткий проміжок часу.
Слідчі СБУ працюють з підозрюваним і встановлюють всіх причетних до обстрілів – щоб кожен винний був покараний".
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