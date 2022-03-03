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СБУ: Затримано зрадника, причетного до обстрілу телевежі у Києві

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 березня 2022, 20:25

Служба безпеки Україна заявляє, що затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі у Києві.

Джерело: СБУ

Деталі: Зазначається що він надавав ворогові інформацію для ведення війни, зокрема, наполегливо агітував розбомбити Київську телевізійну вежу, щоб припинити трансляцію українських телеканалів.

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Дослівно: "У результаті обстрілу телевежі загинули 5 мирних киян. А мовлення центральних телеканалів було призупинено на короткий проміжок часу.

Слідчі СБУ працюють з підозрюваним і встановлюють всіх причетних до обстрілів – щоб кожен винний був покараний".

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Теми: війнаСБУ
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