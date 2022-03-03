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У Гостомелі тривають запеклі бої: український спецназ знищив 20 бойових машин росіян

Денис КарловськийЧетвер, 3 березня 2022, 21:42
Знищена техніка російських окупантів в Ірпені 3 березня 2022 року. фото ілюстративне getty images

У передмісті Києва в Гостомелі тривають бої між російськими окупантами та українськими спецпризначенцями. 

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони

Дослівно: "Триває бій за контроль над містом Гостомель.

Бій веде зведена група спецпризначенців під керівництвом ГУР МО України та підготовлені ними місцеві групи опору". 

Деталі: Упродовж доби 3 березня спецпризначенці України знищили 20 бойових машин десанту морської піхоти РФ.

Передісторія: 

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  • Як повідомляють експерти Центру оборонних стратегій, на київському напрямку бойових дій найбільш небезпечним залишаються північно-західні передмістя, зокрема Буча і Гостомель.
  • На північ від Києва помітили довжелезну колону військової техніки російських окупантів, проте впродовж останніх трьох діб вона залишилась на тому самому місці.

Теми: Київська областьРосіявійнабойові дії
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