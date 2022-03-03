У Гостомелі тривають запеклі бої: український спецназ знищив 20 бойових машин росіян

Знищена техніка російських окупантів в Ірпені 3 березня 2022 року. фото ілюстративне getty images

У передмісті Києва в Гостомелі тривають бої між російськими окупантами та українськими спецпризначенцями.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони

Дослівно: "Триває бій за контроль над містом Гостомель.

Бій веде зведена група спецпризначенців під керівництвом ГУР МО України та підготовлені ними місцеві групи опору".

Деталі: Упродовж доби 3 березня спецпризначенці України знищили 20 бойових машин десанту морської піхоти РФ.

‼️#працюєГУР🦉

🔥Спецпризначенці Головного управління розвідки МО України знищили у Гостомелі ще 10 ворожих БМД



Триває бій за контроль над містом Гостомель. В районі місцевого склозаводу станом на 18.30 вже знищено 10 бойових машин десанту ворога. 1/2 pic.twitter.com/6pGO1NFcRH — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 3, 2022

Передісторія: