У Гостомелі тривають запеклі бої: український спецназ знищив 20 бойових машин росіян
У передмісті Києва в Гостомелі тривають бої між російськими окупантами та українськими спецпризначенцями.
Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони
Дослівно: "Триває бій за контроль над містом Гостомель.
Бій веде зведена група спецпризначенців під керівництвом ГУР МО України та підготовлені ними місцеві групи опору".
Деталі: Упродовж доби 3 березня спецпризначенці України знищили 20 бойових машин десанту морської піхоти РФ.
‼️#працюєГУР🦉— Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 3, 2022
🔥Спецпризначенці Головного управління розвідки МО України знищили у Гостомелі ще 10 ворожих БМД
Триває бій за контроль над містом Гостомель. В районі місцевого склозаводу станом на 18.30 вже знищено 10 бойових машин десанту ворога. 1/2 pic.twitter.com/6pGO1NFcRH
Передісторія:
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- Як повідомляють експерти Центру оборонних стратегій, на київському напрямку бойових дій найбільш небезпечним залишаються північно-західні передмістя, зокрема Буча і Гостомель.
- На північ від Києва помітили довжелезну колону військової техніки російських окупантів, проте впродовж останніх трьох діб вона залишилась на тому самому місці.