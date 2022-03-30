Росіяни влаштували провокацію і спалили пункт пропуску – голова Сумської ОВА
Середа, 30 березня 2022, 00:34
У Сумській області російські загарбники влаштували провокацію та спалили пункт пропуску.
Джерело: голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький у відеозверненні
Пряма мова: "Сьогодні (29 березня – ред.) відбулася провокація в пункті пропуску Рижівка Сумської області. Там орки встановили свій БТР, самі ж його підірвали.
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І це була така заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для російських ЗМІ щодо того, що українці знищили їхній БТР, хоч вони це зробили самостійно…
І вони, начебто аби помститися українцям, спалили український прикордонний пункт пропуску на кордоні з орками".