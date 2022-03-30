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Росіяни влаштували провокацію і спалили пункт пропуску – голова Сумської ОВА

Ольга Глущенко Середа, 30 березня 2022, 00:34
Росіяни влаштували провокацію і спалили пункт пропуску – голова Сумської ОВА
ДМИТРО ЖИВИЦЬКИЙ, FACEBOOK

У Сумській області російські загарбники влаштували провокацію та спалили пункт пропуску.

Джерело: голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький у відеозверненні

Пряма мова: "Сьогодні (29 березня – ред.) відбулася провокація в пункті пропуску Рижівка Сумської області. Там орки встановили свій БТР, самі ж його підірвали.

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І це була така заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для російських ЗМІ щодо того, що українці знищили їхній БТР, хоч вони це зробили самостійно…

І вони, начебто аби помститися українцям, спалили український прикордонний пункт пропуску на кордоні з орками".

Теми: війнаСумська областьРосія
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