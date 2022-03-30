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Россияне устроили провокацию и сожгли пункт пропуска – глава Сумской ОВА

Ольга ГлущенкоСреда, 30 марта 2022, 00:34
ЖИВИЦКИЙ, ФОТО: FACEBOOK

В Сумской области российские захватчики устроили провокацию и сожгли пункт пропуска.

Источник: глава Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий в видеообращении

Прямая речь: "Сегодня (29 марта – ред.) состоялась провокация в пункте пропуска Рыживка Сумской области. Там орки установили свой БТР, сами его взорвали.

И это была заранее спланированная провокация, направленная на формирование картинки для российских СМИ относительно того, что украинцы уничтожили их БТР, хотя они это сделали самостоятельно…

И они, вроде бы чтобы отомстить украинцам, сожгли украинский пограничный пункт пропуска на границе с орками".

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Темы: войнаСумская областьРосcия
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