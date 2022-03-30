Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне устроили провокацию и сожгли пункт пропуска – глава Сумской ОВА

Ольга ГлущенкоСреда, 30 марта 2022, 00:34
Россияне устроили провокацию и сожгли пункт пропуска – глава Сумской ОВА
ЖИВИЦКИЙ, ФОТО: FACEBOOK

В Сумской области российские захватчики устроили провокацию и сожгли пункт пропуска.

Источник: глава Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий в видеообращении

Прямая речь: "Сегодня (29 марта – ред.) состоялась провокация в пункте пропуска Рыживка Сумской области. Там орки установили свой БТР, сами его взорвали.

Реклама:

И это была заранее спланированная провокация, направленная на формирование картинки для российских СМИ относительно того, что украинцы уничтожили их БТР, хотя они это сделали самостоятельно…

И они, вроде бы чтобы отомстить украинцам, сожгли украинский пограничный пункт пропуска на границе с орками".

Темы: войнаСумская областьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
война
Россияне ночью обстреляли Херсон - пострадали два человека
Россия, атакуя Купянск, рискует разделить свои силы - разведка Британии
Россия в первый день сентября убила нескольких гражданских в Херсонской и Донецкой областях
Последние новости
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
Все новости...
Реклама: