Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Франція готує пакет заходів на випадок призупинення постачання газу з РФ

Середа, 30 березня 2022, 00:41

У разі значного зниження постачання російського газу Франція має намір проводити тимчасове та планове припинення подачі природного газу найбільшим споживачам без шкоди для їх економічної діяльності.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RFI.

Наразі у франції не вірять у високу вірогіднісить різкого зменшення надходженя газу. "аразі нема про що турбуватися, газ із Росії продовжує нормально надходити до Франції, а також наближається кінець опалювального сезону", - цитує вибрання генерального директора французької газорозподільної компанії GRDF Лоранса Пуар'є-Дієтца.

Реклама:

Однак у разі часткового чи повного припинення імпорту російського газу питання постане не лише про наступну зиму, а й про запаси, що поповнюються влітку. "Ми готуємося до безпрецедентного сценарію і готові на виняткові заходи щодо зниження споживання, у тому числі в екстрених випадках", - вказує видання.

Для вирішення цієї проблеми, французький уряд вже найближчими днями має опублікувати постанову, яка передбачає зменшення споживання. "Проект спрямований на тимчасове та планове припинення подачі природного газу певним споживачам", - зазначають ЗМІ.

Мова йде про великих споживачів, яких у країні близько п'яти тисяч. З-поміж них виключаються підприємства та організації суспільної значущості, такі як школи, лікарні, будинки для людей похилого віку тощо.

ВІДЕО ДНЯ

Перерви в подачі енергії можуть зазнати промислові підприємства та великі торгові центри. Близько половини з них, згідно з опитуванням,  можуть швидко скоротити свої потреби, не завдаючи значної шкоди своїй діяльності, або використовувати додатково альтернативні джерела енергії.

В уряді також радять французам знизити опалення в приватних будинках на один градус, відключати опалення без господарів, а також використовувати програмовані термостати і замінювати старі газові котли на нові.

Нагадаємо, РФ вимагає від споживачів з ЄС переходу на оплату поставок газу в російських рублях. В противному випадку, Росія не збирається постачати блакитне паливо країнам Європи.

"Немає оплати – немає газу", зазначає речник Кремля Дмитрій Пєсков.

Варто зазначити, що напередодні країни "Групи семи" відхилили вимоги Росії оплачувати рахунки за газ в рублях.

Теми: ФранціяРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Франція
У Франції заборонили у школах мусульманські сукні-абая, що закривають усе тіло
Париж першим із європейських столиць заборонить прокат електросамокатів
На День Незалежності Кличко відкрив сквер у Парижі
Останні новини
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
Усі новини...
Реклама: