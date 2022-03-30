Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Франція готує пакет заходів на випадок призупинення постачання газу з РФ

Середа, 30 березня 2022, 00:41

У разі значного зниження постачання російського газу Франція має намір проводити тимчасове та планове припинення подачі природного газу найбільшим споживачам без шкоди для їх економічної діяльності.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RFI.

Наразі у франції не вірять у високу вірогіднісить різкого зменшення надходженя газу. "аразі нема про що турбуватися, газ із Росії продовжує нормально надходити до Франції, а також наближається кінець опалювального сезону", - цитує вибрання генерального директора французької газорозподільної компанії GRDF Лоранса Пуар'є-Дієтца.

Однак у разі часткового чи повного припинення імпорту російського газу питання постане не лише про наступну зиму, а й про запаси, що поповнюються влітку. "Ми готуємося до безпрецедентного сценарію і готові на виняткові заходи щодо зниження споживання, у тому числі в екстрених випадках", - вказує видання.

Для вирішення цієї проблеми, французький уряд вже найближчими днями має опублікувати постанову, яка передбачає зменшення споживання. "Проект спрямований на тимчасове та планове припинення подачі природного газу певним споживачам", - зазначають ЗМІ.

Мова йде про великих споживачів, яких у країні близько п'яти тисяч. З-поміж них виключаються підприємства та організації суспільної значущості, такі як школи, лікарні, будинки для людей похилого віку тощо.

Перерви в подачі енергії можуть зазнати промислові підприємства та великі торгові центри. Близько половини з них, згідно з опитуванням,  можуть швидко скоротити свої потреби, не завдаючи значної шкоди своїй діяльності, або використовувати додатково альтернативні джерела енергії.

ВІДЕО ДНЯ

В уряді також радять французам знизити опалення в приватних будинках на один градус, відключати опалення без господарів, а також використовувати програмовані термостати і замінювати старі газові котли на нові.

Нагадаємо, РФ вимагає від споживачів з ЄС переходу на оплату поставок газу в російських рублях. В противному випадку, Росія не збирається постачати блакитне паливо країнам Європи.

"Немає оплати – немає газу", зазначає речник Кремля Дмитрій Пєсков.

Варто зазначити, що напередодні країни "Групи семи" відхилили вимоги Росії оплачувати рахунки за газ в рублях.

Теми: ФранціяРосіясанкції
powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновлено, фото, відеоУ Росії заявляють про пожежу на нафтобазі в Бєлгороді — нібито через авіаудар українців

Росія перекидає ракетні комплекси до українського кордону в Білорусі

План Путіна захопити Україну вже провалився – очільник армії Британії

Байден не збирається говорити з Путіним – потрібна "серйозна деескалація"

Зеленський покарав двох генералів СБУ – позбавив звання за "антигероїзм"

Президент: Перегрупування – частина тактики РФ, попереду будуть битви

Усі новини...
Франція
МЗС Франції: якщо нічого не зробити для допомоги Маріуполю, це буде колективна провина
Франція закликає до продовження діалогу з Путіним
Вперше за 30 років Франція розгорнула одразу три атомні підводні човни
Останні новини
09:40
Військовий психолог Покальчук про росіян та зомбі-апокаліпсис: Вони – живі мерці
09:21
Удар по Миколаївській ОВА: кількість жертв зросла до 24
09:17
Щонайменше 153 дитини загинули у війні Росії проти України – прокурори
09:06
Україна здійснює успішні контратаки довкола Києва - розвідка Британії
09:05
Ніч в областях: ворог обстрілював схід і південь, багато загиблих, знищені будинки
08:55
Пентагон: Київ все ще перебуває в небезпеці
08:48
Австралія надасть Україні бронетехніку, включаючи транспортер Bushmaster
08:06
Росія перекинула в Україну військових із Грузії через неочікувані втрати – розвідка Британії
07:33
Росія приписала "геноцид" на Донбасі ексміністру і ще 21 українцю
07:32
Сейм Латвії заборонив символи підтримки війни РФ проти України
Усі новини...