У разі значного зниження постачання російського газу Франція має намір проводити тимчасове та планове припинення подачі природного газу найбільшим споживачам без шкоди для їх економічної діяльності.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RFI.

Наразі у франції не вірять у високу вірогіднісить різкого зменшення надходженя газу. "аразі нема про що турбуватися, газ із Росії продовжує нормально надходити до Франції, а також наближається кінець опалювального сезону", - цитує вибрання генерального директора французької газорозподільної компанії GRDF Лоранса Пуар'є-Дієтца.

Однак у разі часткового чи повного припинення імпорту російського газу питання постане не лише про наступну зиму, а й про запаси, що поповнюються влітку. "Ми готуємося до безпрецедентного сценарію і готові на виняткові заходи щодо зниження споживання, у тому числі в екстрених випадках", - вказує видання.

Для вирішення цієї проблеми, французький уряд вже найближчими днями має опублікувати постанову, яка передбачає зменшення споживання. "Проект спрямований на тимчасове та планове припинення подачі природного газу певним споживачам", - зазначають ЗМІ.

Мова йде про великих споживачів, яких у країні близько п'яти тисяч. З-поміж них виключаються підприємства та організації суспільної значущості, такі як школи, лікарні, будинки для людей похилого віку тощо.

Перерви в подачі енергії можуть зазнати промислові підприємства та великі торгові центри. Близько половини з них, згідно з опитуванням, можуть швидко скоротити свої потреби, не завдаючи значної шкоди своїй діяльності, або використовувати додатково альтернативні джерела енергії.

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В уряді також радять французам знизити опалення в приватних будинках на один градус, відключати опалення без господарів, а також використовувати програмовані термостати і замінювати старі газові котли на нові.

Нагадаємо, РФ вимагає від споживачів з ЄС переходу на оплату поставок газу в російських рублях. В противному випадку, Росія не збирається постачати блакитне паливо країнам Європи.

"Немає оплати – немає газу", зазначає речник Кремля Дмитрій Пєсков.

Варто зазначити, що напередодні країни "Групи семи" відхилили вимоги Росії оплачувати рахунки за газ в рублях.