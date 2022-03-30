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Франция готовит пакет мер на случай приостановки поставки газа из РФ

Среда, 30 марта 2022, 00:41

При значительном снижении поставок российского газа Франция намерена проводить временное и плановое прекращение подачи природного газа крупнейшим потребителям без ущерба для их экономической деятельности.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Сейчас во Франции не верят в высокую вероятность резкого уменьшения поступления газа. "Араге не о чем беспокоиться, газ из России продолжает нормально поступать во Францию, а также близится конец отопительного сезона", - цитирует избрание генерального директора французской газораспределительной компании GRDF Лоранса Пуарье-Диетца.

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Однако в случае частичного или полного прекращения импорта российского газа вопрос встанет не только о следующей зиме, но и о запасах, пополняемых летом. "Мы готовимся к беспрецедентному сценарию и готовы к исключительным мерам по снижению потребления, в том числе в экстренных случаях", - указывает издание.

Для решения этой проблемы французское правительство уже в ближайшие дни должно опубликовать постановление, предусматривающее уменьшение потребления. "Проект направлен на временное и плановое прекращение подачи природного газа определенным потребителям", – отмечают СМИ.

Речь идет о крупных потребителях, которых в стране около пяти тысяч. Среди них исключаются предприятия и организации общественной значимости, такие как школы, больницы, дома престарелых и т.д.

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Перерывы в подаче энергии могут испытать промышленные предприятия и крупные торговые центры. Около половины из них, согласно опросу, могут быстро сократить свои потребности, не причиняя значительного ущерба своей деятельности, или использовать дополнительно альтернативные источники энергии.

В правительстве советуют французам снизить отопление в частных домах на один градус, отключать отопление без хозяев, а также использовать программируемые термостаты и заменять старые газовые котлы на новые.

Напомним, РФ потребовала от потребителей из ЕС перехода на оплату поставок газа в российских рублях. В противном случае Россия не собирается поставлять голубое топливо странам Европы.

"Нет оплаты – нет газа", отмечает спикер Кремля Дмитрий Песков.

Следует отметить, что накануне страны "Группы семи" отклонили требования России оплачивать счета за газ в рублях.

Темы: ФранцияРосcиясанкции
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