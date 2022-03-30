Футбол: визначились фіналісти Чемпіонату світу від Європи
Середа, 30 березня 2022, 00:58
Визначилися два (перед)останні учасники ЧС-2022 від Європи.
Джерело: Суспільне спорт, football.ua
Деталі: Наразі визначилися два (перед)останні учасники Чемпіонату світу 2022 від Європи. Результати фінального раунду плей-оф:
Польща - Швеція 2:0
Португалія - Північна Македонія 2:0
В останньому фіналі плей-оф в червні зіграють Вельс - Шотландія / Україна
Повний список учасників ЧС-2022 від Європи:
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- Німеччина
- Данія
- Франція
- Бельгія
- Хорватія
- Іспанія
- Сербія
- Англія
- Швейцарія
- Нідерланди
- Польща
- Португалія
Нагадаємо: Уельс може стати суперником збірної України у вирішальному матчі за вихід на мундіаль, якщо, звісно, наша команда спочатку обіграє збірну Шотландії.