Футбол: визначились фіналісти Чемпіонату світу від Європи

Визначилися два (перед)останні учасники ЧС-2022 від Європи.

Джерело: Суспільне спорт, football.ua

Деталі: Наразі визначилися два (перед)останні учасники Чемпіонату світу 2022 від Європи. Результати фінального раунду плей-оф:

Польща - Швеція 2:0

Португалія - Північна Македонія 2:0

В останньому фіналі плей-оф в червні зіграють Вельс - Шотландія / Україна

Повний список учасників ЧС-2022 від Європи:

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Швейцарія

Нідерланди

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Португалія

Нагадаємо: Уельс може стати суперником збірної України у вирішальному матчі за вихід на мундіаль, якщо, звісно, ​​наша команда спочатку обіграє збірну Шотландії.