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Футбол: визначились фіналісти Чемпіонату світу від Європи

"Українська правда"Середа, 30 березня 2022, 00:58

Визначилися два (перед)останні учасники ЧС-2022 від Європи.

Джерело: Суспільне спорт, football.ua

Деталі: Наразі визначилися два (перед)останні учасники Чемпіонату світу 2022 від Європи. Результати фінального раунду плей-оф:

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Польща - Швеція 2:0

Португалія - Північна Македонія 2:0

В останньому фіналі плей-оф в червні зіграють Вельс - Шотландія / Україна

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Повний список учасників ЧС-2022 від Європи:

  • Німеччина
  • Данія
  • Франція
  • Бельгія
  • Хорватія
  • Іспанія
  • Сербія
  • Англія
  • Швейцарія
  • Нідерланди
  • Польща
  • Португалія

Нагадаємо: Уельс може стати суперником збірної України у вирішальному матчі за вихід на мундіаль, якщо, звісно, ​​наша команда спочатку обіграє збірну Шотландії.

Теми: футболспортУкраїна
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