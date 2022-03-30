Футбол: определились финалисты Чемпионата мира от Европы

Определились два (пред)последних участника ЧМ-2022 от Европы.

Источник: Суспільне спорт, football.ua

Детали: Определились два (пред)последних участника Чемпионата мира 2022 от Европы. Результаты финального раунда плей-офф:

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Польша – Швеция 2:0

Португалия – Северная Македония 2:0

В последнем финале плей-офф в июне сыграют Уэльс – Шотландия / Украина

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Полный список участников ЧМ-2022 от Европы:

Германия

Дания

Франция

Бельгия

Хорватия

Испания

Сербия

Англия

Швейцария

Нидерланды

Польша

Португалия

Напомним: Уэльс может стать соперником сборной Украины в решающем матче за выход на мундиаль, если, конечно, наша команда сначала обыграет сборную Шотландии.