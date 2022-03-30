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Футбол: определились финалисты Чемпионата мира от Европы

"Украинская правда"Среда, 30 марта 2022, 00:58

Определились два (пред)последних участника ЧМ-2022 от Европы.

Источник: Суспільне спорт, football.ua

Детали: Определились два (пред)последних участника Чемпионата мира 2022 от Европы. Результаты финального раунда плей-офф:

Польша – Швеция 2:0

Португалия – Северная Македония 2:0

В последнем финале плей-офф в июне сыграют Уэльс – Шотландия / Украина

Полный список участников ЧМ-2022 от Европы:

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  • Германия
  • Дания
  • Франция
  • Бельгия
  • Хорватия
  • Испания
  • Сербия
  • Англия
  • Швейцария
  • Нидерланды
  • Польша
  • Португалия

Напомним: Уэльс может стать соперником сборной Украины в решающем матче за выход на мундиаль, если, конечно, наша команда сначала обыграет сборную Шотландии.

Темы: футболспортУкраина
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