Футбол: определились финалисты Чемпионата мира от Европы
Среда, 30 марта 2022, 00:58
Определились два (пред)последних участника ЧМ-2022 от Европы.
Источник: Суспільне спорт, football.ua
Детали: Определились два (пред)последних участника Чемпионата мира 2022 от Европы. Результаты финального раунда плей-офф:
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Польша – Швеция 2:0
Португалия – Северная Македония 2:0
В последнем финале плей-офф в июне сыграют Уэльс – Шотландия / Украина
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Полный список участников ЧМ-2022 от Европы:
- Германия
- Дания
- Франция
- Бельгия
- Хорватия
- Испания
- Сербия
- Англия
- Швейцария
- Нидерланды
- Польша
- Португалия
Напомним: Уэльс может стать соперником сборной Украины в решающем матче за выход на мундиаль, если, конечно, наша команда сначала обыграет сборную Шотландии.