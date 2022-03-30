Ворог вводить в оману відмовою від задуму оточення Києва – штаб
Середа, 30 березня 2022, 00:47
У Генштабі заявляють, що загарбники намагаються ввести в оману так званим "відведенням військ" і їх відмовою від задуму оточення Києва.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: " Продовжується відведення підрозділів збройних сил Російської Федерації з території Київської та Чернігівської областей.
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За деякими ознаками противник здійснює перегрупування підрозділів для зосередження основних зусиль на Східному напрямку.
Водночас, так зване "відведення військ", ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва Збройних Сил України та створення хибної уяви щодо відмови окупантів від задуму оточення міста Києва".