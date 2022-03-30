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Враг вводит в заблуждение отказом от замысла окружения Киева – штаб

Ольга ГлущенкоСреда, 30 марта 2022, 00:47
Украинские военные, фото: Генштаб

В Генштабе заявляют, что захватчики пытаются ввести в заблуждение так называемым "отводом войск" и их отказом от замысла оцепления Киева.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Продолжается отвод подразделений вооруженных сил Российской Федерации на территории Киевской и Черниговской областей.

По некоторым признакам противник осуществляет перегруппировку подразделений для сосредоточения основных усилий на Восточном направлении.

В то же время, так называемый "отвод войск", вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет целью введение в заблуждение военного руководства Вооруженных Сил Украины и создание ложного воображения об отказе оккупантов от замысла окружения города Киева".

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Темы: войнаВооруженные силыКиевРосcия
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