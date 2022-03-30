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Зведення Генштабу: ворог встановлює мінно-вибухові загородження зайнятих позицій

Ольга Глущенко Середа, 30 березня 2022, 01:09
Знищена ворожа техніка, фото: Генштаб

У Запорізькій області загарбники здійснюють фортифікаційне обладнання зайнятих позицій та встановлюють мінно-вибухові загородження.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення міста Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України залишаються не виконаними противником".

Деталі: На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності своїх підрозділів. Вогнем артилерії та ударами авіації намагається сковувати дії підрозділів Збройних Сил України.

Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони поблизу населених пунктів Степногірськ, Оріхове, Гуляйполе.

В районах населених пунктів Новокарлівка та Лугівське (Запорізька область – ред.) противник продовжує здійснювати фортифікаційне обладнання зайнятих позицій та встановлює мінно-вибухові загородження.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в складі та положенні військ противника не відзначається.

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Загарбники намагаються утримати раніше зайняті рубежі, активних наступальних дій на зазначених напрямках не здійснюють.

У напрямку на Слов’янськ противник продовжує утримання займаних позицій у районі населених пунктів Кам’янка, Суха Кам’янка. Тривали заходи із забезпечення військ, перегрупування підрозділів та поповнення запасів.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив та штурмові дії. Наносив авіаційні та ракетні удари по районах населених пунктів Кремінна та Маріуполь.

Основні зусилля зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також повному захопленні Маріуполя. Успіху не мав.

На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не зафіксовано.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах без суттєвих змін.

Теми: війнаЗбройні силиРосія
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