Сводка Генштаба: враг устанавливает минно-взрывные заграждения занятых позиций

В Запорожской области захватчики осуществляют фортификационное оборудование занятых позиций и устанавливают минно-взрывные заграждения.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Задания по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, оцепление города Киева и установление контроля над левобережной частью Украины остаются не выполненными противником".

Детали: На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Огнем артиллерии и ударами авиации пытаются сковывать действия подразделений Вооруженных Сил Украины.

Враг совершил артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны вблизи населенных пунктов Степногорск, Орехово, Гуляйполе.

В районах населенных пунктов Новокарловка и Луговское (Запорожская область – ред.) противник продолжает производить фортификационное оборудование занятых позиций и устанавливает минно-взрывные заграждения.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не отмечается.

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Захватчики пытаются удержать ранее занятые рубежи, активные наступательные действия на указанных направлениях не совершают.

В направлении Славянск противник продолжает удержание занимаемых позиций в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка. Продолжались мероприятия по обеспечению войск, перегруппировке подразделений и пополнению запасов.

На Донецком направлении противник продолжает огневое влияние и штурмовые действия. Наносил авиационные и ракетные удары по районам населённых пунктов Кременная и Мариуполь.

Основные усилия сосредотачивались на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, а также полном захвате Мариуполя. Удачи не имел.

На Таврическом направлении изменения в составе и положении противника не зафиксированы.

В Черноморской и Азовской операционных зонах без существенных изменений.