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Россияне блокируют в Черном море под сотню кораблей с продовольствием

Анастасия КалатурСреда, 30 марта 2022, 01:42

Россияне блокируют в Черноморском регионе 94 гражданских судна с продовольствием и уже разбомбили три гражданских судна, перевозивших товары из черноморских портов по всему миру - в частности, зафрахтованное агрокомпанией.

Источник: первая заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которую цитирует "Укринформ"

Детали: Около 30% мирового экспорта пшеницы обычно приходится на Черноморский регион, а также 20% кукурузы и 75% подсолнечного масла.

Утончается, что сейчас многие грузоотправители не решаются отправлять свои суда в Черное море, даже в российские порты.

Прямая речь: "Российские ВМС блокируют доступ к украинским портам, чем фактически прекращают экспорт зерна. Согласно отчетам, они не позволяют выйти в Средиземное море примерно 94 суднам, которые перевозят продовольствие для мирового рынка".

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Темы: РосcиявойнаЧерное море
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