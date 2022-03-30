Росія напала на Україну через імперіалістичні погляди – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія напала на Україну через свої імперіалістичні погляди.

Джерело: Шольц, цитує DW

Деталі: За його словами, треба говорити прямо: Росія напала на Україну, керуючись "украй імперіалістичними поглядами", а сама агресивна війна Росії проти України спрямована на захоплення території, дорікнув він.

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"Ми не можемо і не прийматимемо цього", - наголосив канцлер ФРН, виступаючи 29 березня у Дюссельдорфі.

Шольц також застеріг, що ситуація "серйозна та вкрай, вкрай загрозлива".