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Росія напала на Україну через імперіалістичні погляди – Шольц

Ольга Глущенко Середа, 30 березня 2022, 01:54
КАНЦЛЕР НІМЕЧЧИНИ ОЛАФ ШОЛЬЦ. ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія напала на Україну через свої імперіалістичні погляди.

Джерело: Шольц, цитує DW

Деталі:  За його словами, треба говорити прямо: Росія напала на Україну, керуючись "украй імперіалістичними поглядами", а сама агресивна війна Росії проти України спрямована на захоплення території, дорікнув він.

"Ми не можемо і не прийматимемо цього", - наголосив канцлер ФРН, виступаючи 29 березня у Дюссельдорфі.

Шольц також застеріг, що ситуація "серйозна та вкрай, вкрай загрозлива".

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Теми: ШольцвійнаРосія
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