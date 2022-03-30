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Россия напала на Украину из-за империалистических взглядов – Шольц

Ольга ГлущенкоСреда, 30 марта 2022, 01:54
КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ ОЛАФ ШОЛЬЦ. ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия напала на Украину из-за своих империалистических взглядов.

Источник: Шольц, цитирует DW

Детали: По его словам, нужно говорить прямо: Россия напала на Украину, руководствуясь "крайне империалистическими взглядами", а сама агрессивная война России против Украины направлена на захват территории, упрекнул он.

"Мы не можем и не будем этого принимать", - подчеркнул канцлер ФРГ, выступая 29 марта в Дюссельдорфе.

Шольц также предостерег, что ситуация "серьезная и крайне угрожающая".

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Темы: ШольцвойнаРосcия
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