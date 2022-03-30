Россия напала на Украину из-за империалистических взглядов – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия напала на Украину из-за своих империалистических взглядов.

Источник: Шольц, цитирует DW

Детали: По его словам, нужно говорить прямо: Россия напала на Украину, руководствуясь "крайне империалистическими взглядами", а сама агрессивная война России против Украины направлена на захват территории, упрекнул он.

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"Мы не можем и не будем этого принимать", - подчеркнул канцлер ФРГ, выступая 29 марта в Дюссельдорфе.

Шольц также предостерег, что ситуация "серьезная и крайне угрожающая".