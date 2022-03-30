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ЦПД: Загарбники обстрілюють захоплені міста і села для дискредитації ЗСУ

Ольга Глущенко Середа, 30 березня 2022, 02:18
ЦПД: Загарбники обстрілюють захоплені міста і села для дискредитації ЗСУ
фото: Getty Images

Російські загарбники обстрілюють захоплені населені пункти для дискредитації ЗСУ перед місцевим населенням.

Джерело: ЦПД при РНБО

Дослівно: "Окупаційні війська поновили тактику обстрілів захоплених населених пунктів для дискредитації ЗСУ в очах місцевого населення. Важливо: перед обстрілами окупанти озвучують місцевому населенню інформацію про планування наступу силами ЗС України".

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Деталі: Ще один фейк – Міноборони РФ повідомило, що політичне та військове керівництво України "наказує нацбатам знімати постановочні відео про нібито скоєні військовими Росії вбивства мирних громадян та мародерство".

Крім того, пропагандисти РФ продовжують просувати маніпулятивні тези "ні русофобії, росіяни не мають відповідати за Путіна, росіяни не мають страждати від санкцій".

За повідомленням ЦПД, зазначене було озвучено в ефірі італійського телеканалу "RAI" Мариною Овсянниковою, яка раніше виходила на телебаченні рф з антивоєнним плакатом.

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Теми: війнаРосіяпропаганда
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