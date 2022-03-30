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ЦПД: Захватчики обстреливают захваченные населенные пункты для дискредитации ВСУ

Ольга ГлущенкоСреда, 30 марта 2022, 02:18
ЦПД: Захватчики обстреливают захваченные населенные пункты для дискредитации ВСУ
фото: Getty Images

Российские захватчики обстреливают захваченные населенные пункты для дискредитации ВСУ перед местным населением.

Источник: ЦПД при СНБО

Дословно: "Оккупационные войска возобновили тактику обстрелов захваченных населенных пунктов для дискредитации ВСУ в глазах местного населения. Важно: перед обстрелами оккупанты озвучивают местному населению информацию о планировании наступления силами ВС Украины".

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Детали: Еще один фейк – Минобороны РФ сообщило, что политическое и военное руководство Украины "приказывает нацбатам снимать постановочные видео о якобы совершенных военными России убийствах мирных граждан и мародерстве".

Кроме того, пропагандисты РФ продолжают продвигать манипулятивные тезисы "нет русофобии, россияне не должны отвечать за Путина, россияне не должны страдать от санкций".

По сообщению ЦПД, указанное было озвучено в эфире итальянского телеканала "RAI" Мариной Овсянниковой, ранее выходившей на телевидении РФ с антивоенным плакатом.

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Темы: войнаРосcияпропаганда
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