У Байдена назвали умови, за яких він може зустрітися з Путіним

Президент США Джо Байден погодиться на розмову з президентом Росії Владіміром Путіним за умови погодження певних гарантій.

Джерело: директорка із комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд, цитує The Guardian

Пряма мова: "Це залежатиме від того, про що захоче говорити президент Путін".

"Ми чітко дали зрозуміти, що потрібна відчутна деескалація (в Україні – ред.) з боку Росії і послідовна, справжня прихильність дипломатії, перш ніж президент погодиться на таку розмову".

Деталі: За словами Бедінгфілд, Байден буде готовий на прямі переговори з Путіним лише за умови попередньо погоджених гарантій.