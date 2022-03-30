У Байдена назвали умови, за яких він може зустрітися з Путіним
Середа, 30 березня 2022, 03:15
Президент США Джо Байден погодиться на розмову з президентом Росії Владіміром Путіним за умови погодження певних гарантій.
Джерело: директорка із комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд, цитує The Guardian
Пряма мова: "Це залежатиме від того, про що захоче говорити президент Путін".
"Ми чітко дали зрозуміти, що потрібна відчутна деескалація (в Україні – ред.) з боку Росії і послідовна, справжня прихильність дипломатії, перш ніж президент погодиться на таку розмову".
Деталі: За словами Бедінгфілд, Байден буде готовий на прямі переговори з Путіним лише за умови попередньо погоджених гарантій.
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