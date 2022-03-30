У Байдена назвали условия, при которых он может встретиться с Путиным
Среда, 30 марта 2022, 03:15
Президент США Джо Байден согласится на разговор с президентом России Владимиром Путиным при условии согласования определенных гарантий.
Источник: директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, цитирует The Guardian
Прямая речь: "Это будет зависеть от того, о чем хочет говорить президент Путин".
"Мы четко дали понять, что нужна ощутимая деэскалация (в Украине – ред.) со стороны России и последовательная, подлинная приверженность дипломатии, прежде чем президент согласится на такой разговор".
Детали: По словам Бедингфилд, Байден будет готов на прямые переговоры с Путиным только при условии предварительно согласованных гарантий.
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