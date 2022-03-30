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У Байдена назвали условия, при которых он может встретиться с Путиным

Ольга ГлущенкоСреда, 30 марта 2022, 03:15
У Байдена назвали условия, при которых он может встретиться с Путиным
Кейт Бэдингфилд, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден согласится на разговор с президентом России Владимиром Путиным при условии согласования определенных гарантий.

Источник: директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, цитирует The Guardian

Прямая речь: "Это будет зависеть от того, о чем хочет говорить президент Путин".

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"Мы четко дали понять, что нужна ощутимая деэскалация (в Украине – ред.) со стороны России и последовательная, подлинная приверженность дипломатии, прежде чем президент согласится на такой разговор".

Детали: По словам Бедингфилд, Байден будет готов на прямые переговоры с Путиным только при условии предварительно согласованных гарантий.

Темы: БайденПутин
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