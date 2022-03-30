У Байдена назвали условия, при которых он может встретиться с Путиным

Президент США Джо Байден согласится на разговор с президентом России Владимиром Путиным при условии согласования определенных гарантий.

Источник: директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, цитирует The Guardian

Прямая речь: "Это будет зависеть от того, о чем хочет говорить президент Путин".

"Мы четко дали понять, что нужна ощутимая деэскалация (в Украине – ред.) со стороны России и последовательная, подлинная приверженность дипломатии, прежде чем президент согласится на такой разговор".

Детали: По словам Бедингфилд, Байден будет готов на прямые переговоры с Путиным только при условии предварительно согласованных гарантий.