Потоки газу трубопроводом "Ямал-Європа" впали до нуля

Фізичні потоки газу трубопроводом "Ямал-Європа" на станції "Мальнов" у Німеччині 29 березня впали до нуля.

Джерело: Reuters з посиланням на дані оператора Gascade, "Ліга"

Деталі: Потоки в напрямку Польщі з Німеччини на "Мальнов" становили 1 451 155 кіловат/год станом на 11:00 за Грінвічем, але з того часу вони впали до нуля.

Поставки російського газу до Європи трубопроводом "Північний потік-1" та через пункт Велке-Капушани загалом залишалися стабільними.

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