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Потоки газу трубопроводом "Ямал-Європа" впали до нуля

Анастасія КалатурСереда, 30 березня 2022, 03:23

Фізичні потоки газу трубопроводом "Ямал-Європа" на станції "Мальнов" у Німеччині 29 березня впали до нуля.

Джерело: Reuters з посиланням на дані оператора Gascade, "Ліга"

Деталі: Потоки в напрямку Польщі з Німеччини на "Мальнов"  становили 1 451 155 кіловат/год станом на 11:00 за Грінвічем, але з того часу вони впали до нуля.

Поставки російського газу до Європи трубопроводом "Північний потік-1"  та через пункт  Велке-Капушани загалом залишалися стабільними.

Нагадаємо:

  • "Ямал-Європа" з минулого тижня перейшов у реверсний режим і продовжує працювати в цьому напрямку.
  •  "Ямал-Європа" введено в експлуатацію у 1999 році. Він починається у газотранспортному вузлі у Торжку Тверській області. Проходить через територію Росії, Білорусі, Польщі та Німеччини. Кінцева західна точка – компресорна станція "Мальнов" (біля Франкфурта-на-Одері) поблизу німецько-польського кордону, де він підключений до газопроводу JAGAL. Загальна довжина газопроводу перевищує 2000 км.

Теми: газРосія
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