Потоки газа по трубопроводу "Ямал-Европа" упали до нуля

Физические потоки газа по трубопроводу "Ямал-Европа" на станции "Мальнов" в Германии 29 марта упали до нуля.

Источник: Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade, "Лига"

Детали: Потоки в направлении Польши из Германии на "Мальнов" составляли 1 451 155 киловатт/час по состоянию на 11:00 по Гринвичу, но с тех пор они упали до нуля.

Поставки российского газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1" и через пункт Велке-Капушаны в целом оставались стабильными.

Напомним: