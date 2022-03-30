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Потоки газа по трубопроводу "Ямал-Европа" упали до нуля

Анастасия КалатурСреда, 30 марта 2022, 03:23

Физические потоки газа по трубопроводу "Ямал-Европа" на станции "Мальнов" в Германии 29 марта упали до нуля.

Источник: Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade, "Лига"

Детали: Потоки в направлении Польши из Германии  на "Мальнов"  составляли 1 451 155 киловатт/час по состоянию на 11:00 по Гринвичу, но с тех пор они упали до нуля.

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Поставки российского газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1" и через пункт Велке-Капушаны в целом оставались стабильными.

Напомним:

  •  "Ямал-Европа" с прошлой недели перешел в реверсный режим и продолжает работать в этом направлении.
  • "Ямал-Европа" введен в эксплуатацию в 1999 году. Он начинается в газотранспортном узле Торжка Тверской области. Проходит через территорию России, Беларуси, Польши и Германии. Конечная западная точка – компрессорная станция "Мальнов" (возле Франкфурта-на-Одере) вблизи немецко-польской границы, где он подключен к газопроводу JAGAL. Общая протяженность газопровода превышает 2000 км.

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Темы: газРосcия
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