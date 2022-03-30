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Графік евакуаційних потягів на 30 березня

Ольга Глущенко Середа, 30 березня 2022, 04:06
фото: УЗ

Укрзалізниця оприлюднила графік руху евакуаційних потягів на 30 березня.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Зокрема, йдеться про призначені рейси в межах України і за кордон.

Отже, потяги будуть курсувати з Краматорська:

  • 13:00 - №278/277 Краматорськ - Львів;
  • 16:00 - №280/279 Краматорськ - Львів.

Крім того, їздити такі потяги:

  • 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозова
  • 16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

Також призначені й міжнародні евакуаційні рейси.

Польща

ВІДЕО ДНЯ
  • 07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*
  • 08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*
  • 10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
  • 17:02 - 814/813 Львів - Хелм
  • 18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*
  • 19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*

*квитки у продажу

Словаччина

  • 11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице *(прибуття 13:49)
  • 16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице* (прибуття 18:13)

*квитки у продажу

Угорщина

Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*

  • 12:30 №33 Мукачево - Будапешт*
  • 16:30 №32521 Мукачево - Будапешт*

*квитки у продажу

Чехія

  • 12:00 №911 Мостиська 1 - Богумін

Румунія

  • 23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)

Австрія

  • 14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) – Відень

Теми: Укрзалізницяевакуація
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