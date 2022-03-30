Графік евакуаційних потягів на 30 березня

Укрзалізниця оприлюднила графік руху евакуаційних потягів на 30 березня.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Зокрема, йдеться про призначені рейси в межах України і за кордон.

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Отже, потяги будуть курсувати з Краматорська:

13:00 - №278/277 Краматорськ - Львів;

16:00 - №280/279 Краматорськ - Львів.

Крім того, їздити такі потяги:

14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозова

16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

Також призначені й міжнародні евакуаційні рейси.

ВІДЕО ДНЯ

Польща

07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*

08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*

10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)

17:02 - 814/813 Львів - Хелм

18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*

19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*

*квитки у продажу

Словаччина

11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице *(прибуття 13:49)

16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице* (прибуття 18:13)

*квитки у продажу

Угорщина

Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*

12:30 №33 Мукачево - Будапешт*

16:30 №32521 Мукачево - Будапешт*

*квитки у продажу

Чехія

12:00 №911 Мостиська 1 - Богумін

Румунія

23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)

Австрія