График эвакуационных поездов на 30 марта

Укрзализныця обнародовала график движения эвакуационных поездов на 30 марта.

Источник: Укрзализныця

Детали: В частности, речь идет о назначенных рейсах в пределах Украины и за границу.

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Итак, поезда будут курсировать из Краматорска:

13:00 - №278/277 Краматорск – Львов;

16:00 - №280/279 Краматорск – Львов.

Кроме того, будут ездить следующие поезда:

14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая

16:10 - 7931 Покровск – Днепр

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

Также назначены и международные эвакуационные рейсы.

ВИДЕО ДНЯ

Польша

07:10 - 35/36 Львов - Пшемысль*

08:30 - 715/716 Киев - Пас-Винница* (11:25) - Пшемысль*

10:30 – 901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)

17:02 – 814/813 Львов – Хелм

18:22 - 35/36 Одесса - Пшемысль*

19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм*

*билеты в продаже

Словакия

11:35 № 8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице *(прибытие 13:49)

16:50 № 961 Чоп - Чиерна над Тисоу - Кошице* (прибытие 18:13)

*билеты в продаже

Венгрия:

В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь*

12:30 №33 Мукачево – Будапешт*

16:30 №32521 Мукачево – Будапешт*

*билеты в продаже

Чехия

12:00 №911 Мостиска 1 - Богумин

Румыния

23:23 Одесса - Измаил - Исакча (Румыния)

Австрия