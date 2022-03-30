Влада Білорусі заборонила вивозити деякі крупи, борошно і макарони

Уряд Білорусі тимчасово забороняє вивезення з країни деяких круп, борошна і макаронів.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на міністерство антимонопольного регулювання та торгівлі Білорусі

Дослівно: "Постановою запроваджено заборону на вивезення за межі Республіки Білорусь рису, крупи та борошна грубого помелу з жита або ячменю, зерна злаків обробленого, макаронних виробів".

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Деталі: Зазначається, що заборона запроваджена з метою недопущення створення дефіциту, а також для дотримання продовольчої безпеки країни.

Дія постанови не поширюється на товари, що вивозяться за межі Білорусі для надання міжнародної гуманітарної допомоги іноземним державам на підставі рішень уряду, а також як запаси.

Не поширюється також на товари, що переміщуються в рамках міжнародних транзитних перевезень, що починаються та закінчуються за межами митної території ЄАЕС; на товари, поміщені під митні процедури у державі-члені ЄАЕС та переміщуються транзитом через білоруську територію.

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Постанова набирає чинності після її офіційного опублікування та діє протягом трьох місяців.