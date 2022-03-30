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Власти Беларуси запретили вывозить некоторые крупы, муку и макароны

Ольга ГлущенкоСреда, 30 марта 2022, 04:56

Правительство Беларуси временно запрещает вывоз из страны некоторых круп, муки и макарон.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси

Дословно: "Постановлением введен запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь риса, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, зерна злаков обработанного, макаронных изделий".

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Детали: Отмечается, что мера введена в целях недопущения создания дефицита, а также для соблюдения продовольственной безопасности страны.

Действие постановления не распространяется на товары, вывозимые за пределы Беларуси для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, а также в качестве припасов.

Также на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС; на товары, помещенные под таможенные процедуры в государстве-члене ЕАЭС и перемещаемые транзитом через белорусскую территорию.

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Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение трех месяцев.

Темы: Беларусьпродукты
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