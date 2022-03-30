Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Власти Беларуси запретили вывозить некоторые крупы, муку и макароны

Ольга ГлущенкоСреда, 30 марта 2022, 04:56

Правительство Беларуси временно запрещает вывоз из страны некоторых круп, муки и макарон.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси

Дословно: "Постановлением введен запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь риса, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, зерна злаков обработанного, макаронных изделий".

Детали: Отмечается, что мера введена в целях недопущения создания дефицита, а также для соблюдения продовольственной безопасности страны.

Действие постановления не распространяется на товары, вывозимые за пределы Беларуси для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, а также в качестве припасов.

Также на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС; на товары, помещенные под таможенные процедуры в государстве-члене ЕАЭС и перемещаемые транзитом через белорусскую территорию.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение трех месяцев.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Беларусьпродукты
Главное сегодня

Украина еще не получила ответ РФ на "стамбульские предложения" - Кулеба

фотоУкраинская и российская делегации проводят переговоры онлайн

Вооруженные силы освободили почти 30 населенных пунктов – сводка Генштаба

видео, обновлено от 10:18Путин принимает ванны из экстракта рогов оленей и ездит с командой врачей – СМИ

обновлено, фото, видеоВ России заявляют о пожаре на нефтебазе в Белгороде — якобы из-за авиаудара украинцев

Россия перебрасывает ракетные комплексы к украинской границе в Беларуси

Все новости...
Беларусь
Очевидцы в Беларуси заметили движение российских войск от украинской границы
Украина запускает информкампанию по бойкотированию товаров из РФ и Беларуси за границей
Беларусь начала новые учения
Последние новости
16:11
Рада поддержала закон о национализации имущества россиян и коллаборантов
16:09
фотоСамолет лукашенковского олигарха после нападения России продолжает летать в ЕС и Британию
16:08
Германия приняла решение о первых поставках Украины бронетехники от страны НАТО – СМИ
15:55
В Госдуме хотят потратить пенсионные деньги россиян на докапитализацию банков
15:54
Жена Усика показала, что россияне сделали с их домом в Ворзеле
15:52
Всеукраинский Совет Церквей призвал НАТО закрыть небо или предоставить Украине ПВО
15:42
Международное энергоагентство проведет экстренное совещание для борьбы с ростом цен на нефть
15:39
исправленоВерховная Рада на заседании 1 апреля проголосовала 21 законопроект
15:38
фотоВладимир Кличко встретился с Шольцем, канцлером Австрии и рядом министров: призвал поддерживать Украину 
15:37
США и их союзники вряд ли предоставят Украине гарантии безопасности, которые она хочет - CNN
Все новости...