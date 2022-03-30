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У США хочуть дозволити Нацгвардії Каліфорнії допомагати Україні

Анастасія КалатурСереда, 30 березня 2022, 05:05

Конгресмени США закликають надати Національній гвардії Каліфорнії повноваження для більш ефективної допомоги Україні.

Джерело: голова комітету з розвідки Палати представників США Адам Шіфф у Twitter 

Дослівно: "Національна гвардія Каліфорнії готова, бажає та здатна підтримувати гуманітарну діяльність в Україні. Проте бюрократичні перепони не дозволяють це зробити. Міністр оборони Ллойд Остін та держсекретар Ентоні Блінкен мають затвердити необхідні повноваження, щоб Гвардія могла зробити більше задля полегшення страждань України".

Деталі:  Гвардія могла б використати свої можливості щодо доставки  повітрям продовольства, медикаментів та інших гуманітарних вантажів.

Шіфф спільно з 10 членами Конгресу надіслали  Остіну та  Блінкену відповідний лист. Лист, крім Шіффа, підписали члени палати представників - демократи Марсі Каптур, Бред Шерман, Майк Томпсон, Майк Куіглі, Ерік Суолвелл, Тед Лью Каліфорнія, Сьюзан Вайлд, Майк Левін, Сара Джейкобс та республіканець Дуг Ламалфа.

Теми: США
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