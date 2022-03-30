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В США хотят разрешить Нацгвардии Калифорнии помогать Украине

Анастасия КалатурСреда, 30 марта 2022, 05:05

Конгрессмены США призывают предоставить Национальной гвардии Калифорнии полномочия по более эффективной помощи Украине.

Источник:  глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф в Twitter 

Дословно: "Национальная гвардия Калифорнии готова, желает и способна поддерживать гуманитарную деятельность в Украине. Однако бюрократические преграды не позволяют это сделать. Министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен должны утвердить необходимые полномочия, чтобы Гвардия могла сделать больше для облегчения страданий Украины".

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Детали: Гвардия могла бы использовать свои возможности по доставке воздухом продовольствия, медикаментов и других гуманитарных грузов.

Шифф совместно с 10 членами Конгресса направили Остину и Блинкену соответствующее письмо. Письмо, кроме Шиффа, подписали члены палаты представителей - демократы Марси Каптур, Брэд Шерман, Майк Томпсон, Майк Куигли, Эрик Суолвелл, Тед Лью Калифорния, Сьюзан Уайлд, Майк Левин, Сара Джейкобс и республиканец Дуг Ламалфа.

Темы: США
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