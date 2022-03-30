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Раді пропонують заборонити Московський патріархат в Україні

Ольга Глущенко Середа, 30 березня 2022, 05:53
МИТРОПОЛИТ ОНУФРІЙ, ФОТО: УПЦ

Нардепи зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт "Про заборону Московського патріархату на території України".

Джерело: сайт ВР

Деталі: Законопроєкт пропонує заборонити "діяльність Московського патріархату – Російської православної церкви та релігійних організацій, які є частиною Російської православної церкви, в тому числі Української православної церкви".

"Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, Свято-Успенська Почаївська лавра, Свято-Успенська Святогірська Лавра та інші архітектурні пам’ятки державного значення, що перебувають у власності або користуванні Московського патріархату, переходять у власність держави, а угоди (рішення) про користування скасовуються", – ідеться у проєкті закону.

Також у документі значиться те, що вся без винятку церковна власність заборонених церков "впродовж 48 годин з дня набрання чинності цим законом інвентаризується і націоналізується".

"Релігійні громади, монастирі і духовні навчальні заклади Московського патріархату можуть змінити свою підлеглість впродовж 14 днів з дня набрання чинності цим законом відповідно до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", – сказано у проєкті закону.

Теми: Верховна Радацеркварелігія
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