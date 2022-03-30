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Раде предлагают запретить Московский патриархат в Украине

Ольга ГлущенкоСреда, 30 марта 2022, 05:53
Раде предлагают запретить Московский патриархат в Украине
ФОТО: УПЦ

Нардепы зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О запрете Московского патриархата на территории Украины".

Источник: сайт ВР

Детали: Законопроект предлагает запретить "деятельность Московского патриархата - Российской православной церкви и религиозных организаций, являющихся частью Российской православной церкви, в том числе Украинской православной церкви".

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"Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Свято-Успенская Почаевская лавра, Свято-Успенская Святогорская Лавра и другие архитектурные памятники государственного значения, находящиеся в собственности или пользовании Московского патриархата, переходят в собственность государства, а соглашения (решения) о пользовании отменяются", – говорится в проекте закона.

Также в документе указывается, что вся без исключения церковная собственность запрещенных церквей "в течение 48 часов со дня вступления в силу этого закона инвентаризируется и национализируется".

"Религиозные общины, монастыри и духовные учебные заведения Московского патриархата могут изменить свое подчинение в течение 14 дней со дня вступления в силу этого закона в соответствии с Законом Украины "О свободе совести и религиозных организациях", – сказано в проекте закона.

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Темы: Верховная Радацерковьрелигия
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