Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Британия подумывает предоставить Украине еще оружие, Джонсон просит более смертоносное

Анастасия КалатурСреда, 30 марта 2022, 06:05

Власти Британии думают над тем, чтобы предоставить Украине еще оружие, поскольку характер развязанной Россией войны изменился.

Источник: источник в правительстве Times

Детали: Отмечается, что адмирал сэр Тони Радакин, начальник штаба обороны, провел брифинг для министров, на котором сказал, что война стала более "традиционной", поскольку Украина перешла от попыток дать отпор российским силам к удержанию позиций и возвращению территории.

Реклама:

Он сказал, что Британия переходит в "новую фазу" в своей поддержке Украины.

Источник Times сказал, что "украинская армия не только содержит большие города, она заставляет россиян отступать. Наша поддержка должна измениться вместе с этим".

Премьер Британии Борис Джонсон заявил министрам, что хочет предоставить Украине "более летальную" военную помощь, поскольку президент РФ "Владимир Путин попытается нанести более сильный удар".

ВИДЕО ДНЯ

В настоящее время правительство рассматривает вопрос о том, какую военную технику можно предоставить.

Темы: Борис ДжонсонВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Борис Джонсон
COVID-вечеринки и Джонсон: разблокирован телефон, пароль от которого забыл экс-премьер
Джонсон об увольнении Пристайко: Он был замечательным послом
Джонсон упрекнул НАТО за нерешительность: Именно поэтому Путин начал войну
Последние новости
11:13
На участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их перекроют – заместитель Кличко
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
Все новости...
Реклама: