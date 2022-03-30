СМИ: Британия подумывает предоставить Украине еще оружие, Джонсон просит более смертоносное

Власти Британии думают над тем, чтобы предоставить Украине еще оружие, поскольку характер развязанной Россией войны изменился.

Источник: источник в правительстве Times

Детали: Отмечается, что адмирал сэр Тони Радакин, начальник штаба обороны, провел брифинг для министров, на котором сказал, что война стала более "традиционной", поскольку Украина перешла от попыток дать отпор российским силам к удержанию позиций и возвращению территории.

Он сказал, что Британия переходит в "новую фазу" в своей поддержке Украины.

Источник Times сказал, что "украинская армия не только содержит большие города, она заставляет россиян отступать. Наша поддержка должна измениться вместе с этим".

Премьер Британии Борис Джонсон заявил министрам, что хочет предоставить Украине "более летальную" военную помощь, поскольку президент РФ "Владимир Путин попытается нанести более сильный удар".

В настоящее время правительство рассматривает вопрос о том, какую военную технику можно предоставить.