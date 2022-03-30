ООН: Майже 4 млн українців стали біженцями

3,9 млн українців стали біженцями, а ще 6,5 млн – переселенцями.

Джерело: помічниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Джойс Мсуя на засіданні Ради Безпеки ООН, яку цитує "Укрінформ"

Деталі: Крім того, за даними ООН, станом на 27 березня 1119 осіб загинули, зокрема 99 дітей. Реальні показники значно вищі, оскільки дані з місць, де ведуться активні бойові дії, приходять із запізненням.

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Жителям багатьох міст "не вистачає їжі, води, ліків, бракує електропостачання та опалення", а у деяких районах небезпечно навіть ховати мертвих. Через обстріли та замінювання гуманітарні конвої часто не можуть дістатися місць призначення.

З 24 лютого гуманітарні організації надали допомогу приблизно 890 тис. осіб по всій Україні, переважно на сході країни. Ідеться про продукти харчування, притулки, ковдри, медикаменти, воду та засоби гігієни.

Мсуя зазначила, що "Україна - це гуманітарний парадокс: поруч із крайнім насильством ми бачимо дивовижну доброту, глибоку солідарність і трепетну турботу".