ООН: Почти 4 млн украинцев стали беженцами

3,9 млн украинцев стали беженцами, а еще 6,5 млн – переселенцами.

Источник: помощница генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя на заседании Совета Безопасности ООН, которую цитирует "Укринформ"

Детали: Кроме того, по данным ООН, по состоянию на 27 марта 1119 человек погибли, в том числе 99 детей. Реальные показатели значительно выше, поскольку данные с мест, где ведутся активные боевые действия, приходят с опозданием.

Жителям многих городов "не хватает еды, воды, лекарств, не хватает электроснабжения и отопления", а в некоторых районах опасно даже хоронить мертвых. Из-за обстрелов и мин гуманитарные конвои часто не могут добраться до мест назначения.

С 24 февраля гуманитарные организации оказали помощь около 890 тыс. человек по всей Украине, преимущественно на востоке страны. Речь идет о продуктах питания, приютах, одеялах, медикаментах, воде и средствах гигиены.

Мсуя отметила, что "Украина - это гуманитарный парадокс: рядом с крайним насилием мы видим удивительную доброту, глубокую солидарность и трепетную заботу".