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Російські солдати почали проситися додому – Генштаб

Мазуренко Альона Середа, 30 березня 2022, 07:48
фото: Генштаб

Російські строковики 26-го танкового полку і солдати 47-ї танкової дивізії почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт і направити їх в пункт постійної дислокації.

ДжерелоГенштаб ЗСУ

Дослівно: "Збройні сили Російської Федерації й далі мають проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом.

Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт та направити для подальшого проходження служби в пункт постійної дислокації".

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