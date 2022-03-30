Російські солдати почали проситися додому – Генштаб

Російські строковики 26-го танкового полку і солдати 47-ї танкової дивізії почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт і направити їх в пункт постійної дислокації.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Збройні сили Російської Федерації й далі мають проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом.

Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт та направити для подальшого проходження служби в пункт постійної дислокації".