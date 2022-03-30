Российские солдаты стали проситься домой – Генштаб

Российские срочники 26-го танкового полка и солдаты 47-й танковой дивизии начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт и направить их в пункт постоянной дислокации.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вооруженные силы Российской Федерации и далее испытывают трудности с комплектованием подразделений личным составом.

Так, военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, подписавшие контракты после их участия в войне с Украиной, начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт и направить для дальнейшего прохождения службы в пункт постоянной дислокации".