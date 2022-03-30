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У Києві для автобусів відкривають Південний міст

Ірина БалачукСереда, 30 березня 2022, 08:24
У Києві для автобусів відкривають Південний міст
Фото wikiwand.com

З 30 березня у Києві для громадського транспорту відкривається Південний міст.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram

Дослівно КМВА: "Через Південний міст курсуватимуть автобуси №22 від вулиці Медової до вулиці Тростянецької та №91 від вулиці Анни Ахматової до станції метро Голосіївської".

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Деталі: Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницькі мости.

Міська влада нагадала, що водії мають пропускати машини "швидкої" допомоги та машини з гуманітарною допомогою.

Теми: Київвійнатранспорт
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