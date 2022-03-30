У Києві для автобусів відкривають Південний міст
Середа, 30 березня 2022, 08:24
З 30 березня у Києві для громадського транспорту відкривається Південний міст.
Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram
Дослівно КМВА: "Через Південний міст курсуватимуть автобуси №22 від вулиці Медової до вулиці Тростянецької та №91 від вулиці Анни Ахматової до станції метро Голосіївської".
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Деталі: Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницькі мости.
Міська влада нагадала, що водії мають пропускати машини "швидкої" допомоги та машини з гуманітарною допомогою.