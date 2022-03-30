В Киеве для автобусов открывают Южный мост
Среда, 30 марта 2022, 08:24
С 30 марта в Киеве для общественного транспорта открывается Южный Мост.
Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram
Дословно КМВА: "Через Южный мост будут курсировать автобусы №22 от улицы Медовой до Тростянецкой и №91 от улицы Анны Ахматовой до станции метро Голосеевской".
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Детали: Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать Северный и Дарницкие мосты.
Городские власти напомнили, что водители должны пропускать машины скорой помощи и машины с гуманитарной помощью.