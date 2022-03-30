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Британія в ООН заявила про готовність стати гарантом безпеки України

"Європейська правда"Середа, 30 березня 2022, 08:31
Британія в ООН заявила про готовність стати гарантом безпеки України
Барбара Вудворд, фото Getty Images

Постійна представниця Великої Британії в ООН заявила, що її країна готова "зіграти свою роль" у забезпеченні безпекових гарантій для України, якщо Київ про це попросить.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Барбари Вудворд.

Представниця Британії відповідала на запитання, чи зможе Лондон виступити гарантом безпеки України.

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За її словами, британська влада надає Києву значну гуманітарну допомогу та військову підтримку. Загальна сума, витрачена на допомогу Україні, становить понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів. Крім того, Борис Джонсон та Володимир Зеленський майже щодня проводять телефонні розмови.

"І те, що ми хочемо зробити, це допомогти у будь-який можливий спосіб, закінчити цю війну, забезпечити виведення російських військ вторгнення. Ми були б раді зіграти у цьому роль, якщо уряд України попросить нас про це - так", - сказала вона.

Раніше глава британського уряду заявив, що угоди про припинення вогню між Росією та Україною буде недостатньо, щоб спровокувати скасування британських санкцій.

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Теми: Велика БританіяУкраїнаООНвійна
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