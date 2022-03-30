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Британия в ООН заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины

"Европейская правда"Среда, 30 марта 2022, 08:31
Британия в ООН заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины
Барбара Вудворд, фото Getty Images

Постоянная представительница Великобритании в ООН заявила, что ее страна готова "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины, если Киев об этом попросит.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Барбары Вудворд.

Представительница Британии отвечала на вопрос, сможет ли Лондон выступить гарантом безопасности Украины.

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По ее словам, британские власти оказывают Киеву значительную гуманитарную помощь и военную поддержку. Общая сумма, израсходованная на помощь Украине, составляет более 400 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, Борис Джонсон и Владимир Зеленский почти каждый день проводят телефонные разговоры.

"И то, что мы хотим сделать, это помочь любым возможным способом, закончить эту войну, обеспечить вывод российских войск вторжения. Мы были бы рады сыграть в этом роль, если правительство Украины попросит нас об этом - да", - сказала она.

Ранее глава британского правительства заявил, что соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной будет недостаточно, чтобы спровоцировать отмену британских санкций.

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Темы: ВеликобританияУкраинаООНвойна
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