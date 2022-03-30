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Изюмский депутат от ОПЗЖ провел в город оккупантов – представитель горсовета

Среда, 30 марта 2022, 08:56

Депутат Изюмского горсовета от запрещенной ныне партии ОПЗЖ Анатолий Фомичевский впустил в осажденный город российских захватчиков, показав им незащищенную дорогу.

Источник: начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник в Facebook

Прямая речь Стрельника: "Изюм не сдается. В субботу, 26 марта, начали поступать сведения о том, что в Изюм начали заходить российские оккупанты.

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Как оказалось, они не просто зашли в город, а их провел и показал им незащищенный путь к Изюму, государственный предатель – Анатолий Фомичевский.

Именно из-за него российские оккупанты смогли незаметно зайти в город, но Вооруженные Силы Украины не сдаются и продолжают ожесточенные бои за Изюм против российских оккупантов".

Детали: Стрельник отметил, что заложниками этих сражений стали мирные жители.

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Представитель горсовета подчеркнул: если бы российским оккупантам не показали путь в город, они бы никогда не смогли туда попасть, а теперь из-за них Изюм полностью заблокирован и доступа для доставки гуманитарной помощи туда нет.

Ранее Стрельник опубликовал видеообращение городского головы Изюма Валерия Марченко, где тот сообщил, что в городе появились коллаборанты.

Среди перешедших на сторону России мэр назвал двух депутатов Изюмского городского совета – Анатолия Фомичевского и Юрия Козлова, экс-работника полиции Владислава Соколова и экс-мера Александра Божкова.

По его данным, они ходят по бомбоубежищам и подвалам и рассказывают людям, что "Киев сдали, Харьков задали, Изюм сдали, и нужно сотрудничать с врагом".

Также под предлогом предоставления гумпомощи коллаборанты составляют списки оставшихся в городе, и передают оккупантам списки местных активистов, предпринимателей, военнослужащих территориальной обороны и членов их семей.

Мэр Изюма заверил, что город был и будет украинским.

Темы: Изюмвойнагосизмена
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